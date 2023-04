Spielemesse vom 23. bis 27. August Das müssen Besucher zur Gamescom 2023 in Köln wissen

Im August 2023 wird bereits zum 15. Mal die Spielwiese für Gamer auf dem Gelände der Koelnmesse geöffnet: Startschuss der Gamescom 2023 ist am 22. August die „Gamescom Opening Night Live“. Am 23. August dürfen zunächst Fachbesucher die Computer- und Videospielemesse besuchen. Ab den 24. August ist dann das breite Publikum geladen. Die Messe ist für Privatbesucher am Donnerstag und Freitag zwischen 10 und 20 Uhr geöffnet, am Samstag und Sonntag zwischen 9 und 20 Uhr.