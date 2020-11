Polizei ermittelt : Gefundener Körperteil in Wesseling ist ein Unterschenkel

Wesseling Bei dem am Dienstag gefundenen Körperteil in Wesseling handelt es sich um einen Unterschenkel. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

Bei dem menschlichen Körperteil, den am Dienstag ein Spaziergänger am Rande eines Weges im Gewerbegebiet an der Rodenkirchener Straße in Wesseling-Berzdorf gefunden hatte, handelt es sich wahrscheinlich um einen Unterschenkel.