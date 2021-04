Täter durch Schuss verletzt : Mann nimmt Hotelmitarbeiterin in Euskirchen als Geisel

Polizeiwagen sind in Euskirchen nach einer Geiselnahme im Einsatz und haben die Straße abgesperrt. Foto: dpa/Sebastian Klemm

Euskirchen Die Polizei ist am Donnerstagabend zu einer Geiselnahme in Euskirchen ausgerückt. Ein Mann hatte sich in einem Hotelzimmer mit einer Mitarbeiterin verschanzt. Der Täter und die Frau wurden verletzt.



Ein Mann hat in Euskirchen eine Hotelmitarbeiterin als Geisel genommen. Bei dem Polizeieinsatz sei der Täter sei dann durch eine Schussabgabe verletzt worden, bestätigte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Der Mann hatte sich den Angaben zufolge mit seiner Geisel in einem Hotelzimmer verschanzt, die Einsatzkräfte konnten die Frau befreien. Sie wurde leicht verletzt. Die Hintergründe und Details der Tat waren zunächst unklar. Der Bahnhof wurde gesperrt.

(dpa)