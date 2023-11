Explosion in Bankfiliale Gebäude nach Geldautomatensprengung in Köln stark beschädigt

Unbekannte haben in Köln-Worringen in der Nacht zu Mittwoch einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt. Mehrere Täter seien nach der Explosion in der Sankt-Tönnis-Straße gegen 2.30 Uhr in einem dunklen Auto in Richtung des Stadtteils Roggendorf geflüchtet, teilte die Polizei Köln am Mittwochvormittag mit. Zeugen hatten von zwei Explosionen berichtet.