Durchsuchungen im Rhein-Sieg-Kreis und Köln 20-Jähriger nach fünf Geldautomatensprengungen „dringend tatverdächtig“

Der 20-jährige Tatverdächtige verbüße seit Februar diesen Jahres eine Haftstrafe wegen eines Raubedeliktes. Er sei „dringend verdächtig“, an insgesamt fünf Sprengungen von Geldautomaten in Köln, Montabaur, Andernach sowie Frankfurt am Main beteiligt gewesen zu sein. Dabei soll er laut Staatsanwaltschaft und Polizei mehrere Hunderttausend Euro in bar erbeutet haben. Zuvor habe er mutmaßlich für die Tatausführungen auch im Kölner Stadtgebiet hochmotorisierte Autos gemietet.