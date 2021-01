Großer Ansturm von Schnee-Touristen : Weiterer NRW-Wintersportort plant Sperrungen

Hellenthal/Reichshof Nach den Wintersportorten Hellenthal und Winterberg will auch eine Gemeinde im Bergischen Land nachziehen und die Straßen zu ihrem Skigebiet sperren. Damit will sie einem Ansturm von Schnee-Touristen zuvorkommen.

Nach den Wintersportorten Hellenthal und Winterberg will auch die Gemeinde Reichshof im Bergischen Land wegen des Andrangs von Schnee-Touristen die Straßen zu ihrem Skigebiet sperren. Dies solle am nächsten Wochenende geschehen, „um ein Verkehrschaos zu vermeiden und auch der Corona-Pandemie entgegen zu wirken“, teilte die Gemeinde am Dienstag mit. „Wie sehr wir uns auch immer auf Schnee und die vielen Besucher aus den umliegenden Städten freuen, diesen Winter geht es leider nicht“, erklärte Bürgermeister Rüdiger Gennies. Lifte und Loipen hatte die Gemeinde ohnehin nicht in Betrieb genommen.