Polizeieinsatz in Brühl : Brühler Gesamtschule nach anonymem Anruf evakuiert

Polizeieinsatz in Brühl

Brühl Polizei-Einsatz an der Brühler Gesamtschule: Ein anonymer Anrufer hat von einer möglichen Gefahrensituation berichtet. Daraufhin wurden mehrere Hundert Schüler evakuiert.

An der Brühler Gesamtschule läuft derzeit ein Polizeieinsatz: Wegen einer möglichen Gefahrenlage sind am Montagmorgen mehrere Hundert Schüler evakuiert worden. Wie ein Sprecher der Polizei im Rhein-Erft-Kreis auf GA-Anfrage sagte, hatte ein anonymer Anrufer gegen 8 Uhr der Polizei mitgeteilt, „dass eine Gefahrensituation bestehen könnte.“

In Absprache mit der Schulleitung habe die Polizei dann beschlossen, die Schule an der Bonnstraße/Otto-Wels-Straße zu evakuieren. Mehrere Hundert Schüler seien im benachbarten Berufskolleg und in der Tanzsporthalle untergebracht beziehungsweise im Verlaufe des Vormittags nach Hause geschickt worden. Verletzt worden sei niemand. Ob der anonyme Anrufer mit einer Straftat gedroht habe, wollte der Polizei-Sprecher nicht näher ausführen, da es sich um Täterwissen handle.