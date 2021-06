Weilerswist : Schülerin meldet Mann mit Kamera auf Mädchentoilette

Weilerswist Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Mann. Dieser soll während der Schulzeit in die Mädchentoilette der Gesamtschule Weilerswist gegangen sein. Eine Schülerin will zudem beobachtet haben, wie er eine Kamera bei sich trug.

Eine Schülerin der Gesamtschule Weilerswist hat am Montagmittag gegen 12 Uhr einen Mann beobachtet, der auf die Mädchentoilette der Schule ging. Außerdem will sie gesehen haben, dass der Mann beim Verlassen der Toilette eine Tüte und eine Kamera bei sich trug.

Die Elfjährige informierte die Schulleitung, diese wiederum die Polizei. Da nach Angaben der Ermittler keine Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Schülerin bestehen, geht die Polizei davon aus, „dass von dem unbekannten Mann die Kamera während der Pause dort angebracht wurde“. Auf der Toilette und auch im Umfeld wurde keine Kamera von der Polizei entdeckt.

Die Polizei sucht jetzt nach dem Mann und bittet Zeugen um Mithilfe: Wer hat am vergangenen Montag um die Mittagszeit eine Person mit dieser Beschreibung an oder in der Nähe der Gesamtschule Weilerswist gesehen?