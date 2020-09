Ursprung in Bornheim : Etliche Wesselinger melden der Feuerwehr Gülle-Gestank

Wesseling/Bornheim Geruch nach Gülle beziehungsweise Jauche sorgte am Mittwochmorgen für eine Anrufswelle besorgter Anwohner bei der Feuerwehr Wesseling. Etwas Ungewöhnliches konnte allerdings nicht entdeckt werden.

Der Geruch von Gülle in der Luft ließ am Mittwochmorgen das Telefon der Feuerwehr Wesseling nicht stillstehen. Besorgte Anwohner hatten dort die Geruchsbelästigung gemeldet, die an dem Tag eine „besondere Qualität“ gehabt habe. Offenbar gingen in kurzer Zeit so viele Anrufe ein, dass sich die Stadt Wesseling gezwungen sah, einen entsprechenden Facebook-Post abzusetzen, deswegen doch bitte nicht mehr zum Hörer zu greifen.