Bewohner verlassen Wohnungen : Giftschlange büxt aus Terrarium in Köln aus

Köln Eine Giftschlange ist aus einem Terrarium in Köln-Klettenberg entwichen. Die Bewohner des Mehrfamilienhaus haben ihre Wohnungen verlassen. Die Feuerwehr sucht nun nach dem Tier.

Nachdem aus einem Terrarium eine Giftschlange ausgebüxt ist, haben in Köln-Klettenberg mehrere Bewohner ihre Wohnungen verlassen. In dem Mehrfamilienhaus befinden sich zehn Wohnungen, die Bewohner sind nach Angaben der Stadt alle privat untergekommen.

Der Mitteilung zufolge hatte der Besitzer der Südafrikanischen Korallenschlange am Sonntagabend bemerkt, dass das Tier nicht mehr im Terrarium ist. Nach erfolgloser Suche rief er dann am frühen Montagmorgen die Feuerwehr.

Die Feuerwehr geht davon aus, dass sich das Tier noch in der Wohnung versteckt hält. Eine bauliche Verbindung von dem Haus zu einem Nachbargebäude gebe es nicht. Die Feuerwehr hat die betroffene Wohnung versiegelt und Keller- sowie Außenbereiche umfassend kontrolliert. Die Wehrleute haben zudem Mehl ausgestreut, um Kriechspuren der Schlange zu erkennen. Außerdem würden Kameras und Endoskope eingesetzt und Futterfallen und Wärmequellen aufgestellt, um das versteckte Tier anzulocken. Die Experten in der Wohnung trügen dabei Schutzkleidung. Zudem sollen alle Wohnungen in dem Haus versiegelt werden. Falls die Schlange doch das Haus verlassen habe, verfalle sie bei der derzeitigen Kälte umgehend in eine „Kältestarre“ und verende letztlich daran.