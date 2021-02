Feuerwehr legt Köder aus : Entflohene Giftschlange in Köln ist immer noch frei

Update Köln Eine Giftschlange ist aus einem Terrarium in Köln-Klettenberg entwichen. Die Bewohner des Mehrfamilienhaus haben ihre Wohnungen verlassen. Die Feuerwehr sucht nun nach dem Tier.

Nachdem aus einem Terrarium eine Giftschlange ausgebüxt ist, haben in Köln-Klettenberg mehrere Bewohner ihre Wohnungen verlassen. In dem Mehrfamilienhaus befinden sich zehn Wohnungen, die Bewohner sind nach Angaben der Stadt alle privat untergekommen.

Der Mitteilung zufolge hatte der Besitzer der Südafrikanischen Korallenschlange am Sonntagabend bemerkt, dass das Tier nicht mehr im Terrarium ist. Nach erfolgloser Suche rief er dann am frühen Montagmorgen die Feuerwehr, deren Bemühen jedoch bis zum Abend erfolglos blieben.

Um das Tier hervor zu locken legten die Einsatzkräfte in der Wohnung des Besitzers sowie in der Nachbarwohnung Futterfallen und Wärmequellen aus, um das Tier anzulocken. Gegen 18 Uhr verließ die Feuerwehr die Wohnung. Die Wehrleute hoffen, dass sich das Tier in der ruhigen Umgebung zu den Ködern vorwagt. Am späteren Montagabend ist eine erneute Kontrolle vorgesehen.