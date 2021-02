Anwohner dürfen wieder in ihre Wohnungen : Entflohene Giftschlange in Köln zurück im Terrarium

Entflohene Giftschlange in Köln zurück im Terrarium

Anwohner dürfen wieder in ihre Wohnungen

Update Köln Eine Giftschlange ist aus einem Terrarium in Köln-Klettenberg entwichen. Die Bewohner des Mehrfamilienhaus haben ihre Wohnungen verlassen. Erst in den Abendstunden fanden Einsatzkräfte das Tier.

Nachdem aus einem Terrarium eine Giftschlange ausgebüxt ist, haben in Köln-Klettenberg mehrere Bewohner ihre Wohnungen verlassen müssen. Erst gegen 20.30 Uhr am Abend konnte das Reptil bei einer Kontrolle gefasst werden, als es sich auf dem Weg zu einer der aufgestellten Futterfallen befand. Die Anwohner der zehn Wohnungen des Mehrfamilienhauses konnten nach der Entwarnung in ihre Zimmer zurückkehren.