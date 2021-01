Mehrere Unfälle im Raum Köln : Autofahrer rutscht über vereiste A59 bei Bonn in Böschung

Autofahrer rutscht über vereiste A59 bei Bonn in Böschung

Glatte Straßen können zu witterungsbedingten Unfällen führen. Auch in Bonn sind am Wochenende zwei Personen verletzt worden. (Symbolfoto) Foto: DPA

Bonn/Köln Durch das kalte Wetter am Wochenende sind viele Straßen und Autobahnen in Bonn und der Region vereist. Bei mehreren Unfällen auf den Autobahnen und Straßen rund um Bonn und Köln sind vier Personen verletzt worden.

Glatteis auf Autobahnen und Straßen im Großraum Köln hat am Wochenende für mehrere Unfälle mit vier Verletzten gesorgt. Ein 25-Jähriger ist am Freitagabend gegen 23.30 Uhr auf der Autobahn 59 in Richtung Köln unterwegs gewesen, als er kurz vor dem Autobahnkreuz Bonn-Ost die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte.