Unfall in Österreich : Gleitschirmflieger aus Wesseling stürzt 300 Meter in den Tod

Berg im Drautal/Wesseling Tödlicher Unfall in Österreich: Ein 53 Jahre alter Mann aus Wesseling ist dort bei einem Gleitschirmflug verunglückt und ums Leben gekommen.

Ein Gleitschirmflieger aus Wesseling ist in Österreich tödlich verunglückt. Der 53-jährige erfahrene Pilot kam am Samstag nach Aussage eines Zeugen nach dem Start auf der Emberger Alm in Kärnten in Schwierigkeiten. Er stürzte demnach trotz aktivierten Notschirms in einem Spiralflug unkontrolliert aus rund 300 Meter Höhe ab.