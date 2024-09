Kunstwerk an St. Cäcilien Graffiti-Skelett „Kölner Totentanz“ bei Reinigungsaktion weggeputzt

Ein legendärer Vorgänger von ihm, der als „Sprayer von Zürich“ bekannte Harald Naegeli, reiht sich nun in die Liste der Reinigungsopfer ein. So wurde sein Graffiti-Skelett „Kölner Totentanz“ an der Kirche St. Cäcilien bei einer Reinigungsaktion bis auf Kopf und Hände weggeputzt. Die Stadt spricht zerknirscht von einem „tragischen Versehen“. „Protest gegen die Unwirtlichkeit der Städte, der Architektur“ hatte Naegeli übrigens einmal als Hintergrund für seine gesprühten Strichmännchen genannt. Wie dem auch sei: Im Rahmen einer Aktion gegen unerwünschte Graffiti traf es nun also auch das berühmte Kölner Naegeli-Werk, das 1980, als der Sprayer es an die Wand brachte, natürlich noch illegal war.