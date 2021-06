Neue Fluggesellschaft setzt auf „Grün“ : Green Airlines fliegt ab Juli von Köln/Bonn nach Sylt

Die neue Fluglinie "Green Airlines" bietet ab Juli Flüge vom Köln Bonn Airport nach Sylt an. Foto: Köln Bonn Airport

Köln/Bonn Die neue Fluggesellschaft „Green Airlines“ bietet ab Juli jeweils freitags Flüge vom Köln Bonn Airport nach Sylt an. Die Rückflüge sind regelmäßig sonntags möglich.

Jeweils mit einem Zwischenstopp in Paderborn können Sylt-Liebhaber ab dem 9. Juli vom Flughafen in Köln/Bonn auf die beliebte Urlaubsinsel fliegen. Jeweils freitags um 17 Uhr kündigt die 2020 gegründete Fluglinie „Green Airlines“ regelmäßige Starts an. Die Rückflüge ebenfalls über Paderborn sind dann jeweils sonntags um 18 Uhr geplant.