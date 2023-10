Gut Clarenhof in Frechen Großbrand zerstört Teile von bekanntem Bauernhof

Auf dem Gut Clarenhof in Frechen hat sich am Mittwochabend ein Großbrand ereignet. Der Notruf ging bei der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Frechen ein. Zahlreiche Notrufe bestätigten den weit sichtbaren Brand. Daraufhin rückten Einsatzkräfte der gesamten Feuerwehr in Frechen aus. Vor Ort stand eine große Lagerhalle voll in Flammen. Die Feuerwehr versuchte, sofort die anliegenden Gebäude zu räumen und das Übergreifen auf andere Gebäude zu verhindern. Gleichzeitig begannen sie den Brand zu löschen. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis zum Donnerstag an. Die meisten Einsatzkräfte konnten gegen 0.30 Uhr am Morgen den Brandort verlassen, wie ein Sprecher der Feuerwehr nach dem Einsatz mitteilte.