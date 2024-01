16. bis 18. August 2024 Großes Bürgerfest zum Landesgeburtstag in Köln geplant

Der Nordrhein-Westfalen-Tag fand erstmals 2006 anlässlich des 60. Landesgeburtstags in Düsseldorf statt. Seit 2012 sind Feste im Turnus von zwei Jahren vorgesehen. 2020 und 2022 war das große Bürgerfest rund um den Landesgeburtstag am 23. August wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Zuletzt gab es das große Bürgerfest 2018 in Essen. In diesem Jahr werde das traditionelle Sommerkonzert der Landesregierung erstmals in Verbindung mit dem Landesgeburtstag veranstaltet. Unter dem traditionellen Motto „Umsonst und draußen“ findet es den Angaben zufolge am 17. August 2024 auf dem Roncalli-Platz in Köln statt.