Das ist Rheinisch : Hä kütt en Schluffe jekruffe

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal: In Schluffe kruffe!

Beim heutigen Satz geht es um das gemütliche Zuhause an sich. Denn so gerne der Rheinländer die Welt unsicher macht und besichtigt, so gerne ist er auch in den eigenen vier Wänden. Und dann wird jene Wendung wirksam, die sich im Satz ausdrückt: „Hä kütt en Schluffe jekruffe.“ Auf gut Hochdeutsch heißt das: Er kommt in Pantoffeln angeschlurft!