Das ist Rheinisch : Hä sök en Ääz un verbrennt en Kääz!

Er sucht eine Erbse und verbrennt eine Kerze. Foto: GA-Grafik

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal: Ääz un Kääz.

Es gibt Erkenntnisse, die hält man für sehr modern. Wobei ja schon das Wort „modern“ längst nicht mehr modern ist. Zwischendurch hat man „hip“ gesagt, aber wahrscheinlich ist das auch schon nicht mehr hip und es gibt inzwischen den fünften oder sechsten Begriff dafür, dass irgendetwas „ganz heißer Sch…“ ist.

Aber wir kommen zurück auf die besagten neuesten Erkenntnisse. Früher ging man zur Arbeit, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. So richtig Stress ist bei dieser Tätigkeit nur selten aufgekommen. Seit sich die Welt im Wandel befindet und die Digitalisierung das Leben durchdringt, hat man das Gefühl, alles dreht sich immer schneller, auch das Hamsterrad.

To-do-Listen sind abzuarbeiten, und das in möglichst kurzer Zeit. Die Abläufe in Firmen und Betrieben müssen sich einer strengen Zeitökonomie unterwerfen. Man soll effizient und effektiv arbeiten, keine Zeit verschwenden. Und auch keine Rohstoffe. Sparen ist in jeder Hinsicht angesagt. Wir wissen, wovon wir sprechen. Aber ist das tatsächlich eine so neue Entwicklung?

Die Tatsache, dass der Rheinländer für dieses Phänomen eine ganz alte Redensart im Repertoire hat, beweist: Nein, ökonomisches Handeln war schon immer ein allgemein anerkanntes Gebot.

Wenn jemand allzu gönnerhaft mit Zeit oder Material umgeht, heißt es: „Hä sök en Ääz un verbrennt en Kääz.“ Auf Hochdeutsch: Er sucht eine Erbse und verbrennt eine Kerze. Der Sinn ist klar: Eine Kerze ist ein wesentlich höherwertigeres Gut als eine Erbse. Wer also in Kauf nimmt, bei der Suche nach einer Erbse im Keller eine ganze Kerze abzubrennen, handelt nicht klug. Versteht sich von selbst. Die übergeordnete Bedeutung ist also: Er handelt nicht effektiv.