Streit am Kölner Hauptbahnhof : 13-Jähriger bedroht jungen Mann mit Teppichmesser

Köln Am Kölner Hauptbahnhof hat ein 13-Jähriger am Samstagabend einen 18-Jährigen mit einem Teppichmesser bedroht. Er wollte verhindern, dass dieser sich weiter mit seiner Schwester trifft.

Ein 13-Jähriger hat am Samstagabend einen Mann vor dem Kölner Hauptbahnhof mit einem Teppichmesser bedroht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich ein Zeuge mit dem Hinweis bei ihr gemeldet, dass zwei Menschen auf dem Vorplatz in einen Streit verwickelt wären und einer von ihnen auch ein Messer in der Hand halten würde. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Junge sich mit einem 18-Jährigen stritt, weil er nicht wollte, dass dieser sich mit seiner 15-jährigen Schwester trifft. Dabei bedrohte er ihn mit einem Cuttermesser.