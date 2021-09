Einsatz am Hauptbahnhof Köln : 51-Jähriger attackiert Reisenden und Bundespolizisten

Köln Im Kölner Hauptbahnhof hat ein 51-jähriger Mann ohne Vorwarnung mit den Fäusten auf einen Reisenden eingeschlagen. Als der Geschädigte sich an die Bundespolizei wandte, griff der Mann auch die Beamten an.

Ein 51-Jähriger hat am Samstagnachmittag am Kölner Hauptbahnhof einen Reisenden und zwei Kräfte der Bundespolizei angegriffen. Wie die Polizei am Montag erklärte, hatte ein 29-jähriger Mann in der A-Passage des Bahnhofs mit seinem Rollkoffer den 51-Jährigen leicht am Bein touchiert. Der ging daraufhin ohne jede Vorwarnung auf den Reisenden los und schlug ihn mit den Fäusten ins Gesicht, auf den Rücken und in den Bauch. Nachdem er aus der Situation entkommen konnte, wandte sich der 29-jährige Mann an eine Streife und berichtete, was geschehen war. Dieser gelang es, den Angreifer nur ein paar Meter entfernt zu stellen.