Hauptbahnhof Köln 47-Jährige verletzt 48-jährigen Mann mit Glasscherbe

Eine 47-jährige Frau soll einen 48-jährigen Mann am Sonntagabend am Hauptbahnhof in Köln mit einer Glasscherbe schwer verletzt haben. Laut Polizei hatten Zeugen gegen 21.15 Uhr beobachtet, wie eine Frau einen Mann vor der Apotheke am Breslauer Platz mit einem Messer am Oberarm verletzt haben soll und dieser nun stark blute. Daraufhin fanden die Beamten einen 48-jährigen Obdachlosen mit einer tiefen Schnittwunde am Oberarm am Kölner Hauptbahnhof.