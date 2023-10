Unerlaubter Drogenbesitz Mann am Kölner Hauptbahnhof hat über 600 Tabletten dabei

Am vergangenen Samstag ist ein 28-jähriger Mann am Kölner Hauptbahnhof auf Drogenbesitz kontrolliert worden. Nach Angaben der Bundespolizei in Köln wurden in seiner Hosentasche 38 Ecstasy-Tabletten gefunden. In seinem Rucksack trug er außerdem 593 Pregabalin-Tabletten bei sich. Bei Pregabalin handelt es sich um ein Arzneimittel, das zur Behandlung von neuropathischen Schmerzen und von Epilepsie eingesetzt wird. Für letztere Tabletten hatte er keine ärztliche Verordnung und konnte keine Angabe zu dem Medikament machen. Die Tabletten wurden von der Polizei sichergestellt.