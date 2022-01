Rund um den Kölner Hauptbahnhof : Mehrere Frauen in Köln sexuell belästigt

Polizisten vor dem Kölner Hauptbahnhof. Foto: dpa/Marius Becker

Köln Drei Frauen sind am Wochenende in oder am Kölner Hauptbahnhof sexuell belästigt worden. Drei Männer wurden vorläufig festgenommen. Ein 41-Jähriger aus Ruppichteroth soll einer Frau unter anderem seine Finger in den Mund gesteckt haben.



Gegen drei Männer ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, kam es am Wochenende gleich zu mehreren Vorfällen rund um den Kölner Hauptbahnhof. So soll ein 41-Jähriger aus Ruppichteroth am Sonntagmorgen eine 38-Jährige im Hauptbahnhof angegriffen haben.

Die Frau wollte nach Angaben der Polizei gegen 8 Uhr einen Kaffee in der C-Passage des Bahnhofs trinken, als sich der ihr fremde 41-Jährige neben sie setzte, ihren Rücken streichelte und ihre Brüste anfasste. Als sie den Mann unverzüglich aufforderte, dies zu unterlassen, steckte der Mann ihr seine Finger in den Mund. Sie schrie und alarmierte so Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Als diese ihr zur Hilfe eilten, umarmte der Mann die 38-Jährige. Die Sicherheitsmitarbeiter der Bahn hielten den Mann fest und übergaben ihn der Bundespolizei.

Die Beamten überprüften den 41-Jährigen und stellten fest, dass dieser in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Sexualdelikten in Erscheinung getreten ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Auch ermittelt wird gegen zwei 18-Jährige. Sie sollen am Neujahrsmorgen zwei 17-Jährige sexuell belästigt haben. Wie die Bundespolizei mitteilt, gaben sich die Tatverdächtigen zunächst an der Deutzer Brücke an einer Absperrung als Sicherheitspersonal aus und sollen die beiden jungen Frauen zunächst von der Absperrung zurückgedrängt und sie dabei absichtlich an den Brüsten angefasst haben. Später begegneten die beiden Frauen den Tatverdächtigen dann am Breslauer Platz wieder. Da wurden sie dann mit obszönen Äußerungen belästigt.

Sie erstatten Anzeige, die Bundespolizei konnte die beiden 18-Jährigen stellen. Beide wurden erkennungsdienstlich behandelt, dann wurde das Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

(ga)