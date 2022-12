Bundespolizei hörte Schreie : Mädchen am Kölner Hauptbahnhof unsittlich berührt und geschlagen

Auseinandersetzungen am Kölner Hauptbahnhof : Polizei nimmt zwei stark alkoholisierte Schläger fest Die Polizei hat am Sonntag zwei aggressive Männer am Kölner Hauptbahnhof festgenommen. Beide wurden anderen Passanten gegenüber handgreiflich und waren stark alkoholisiert. Einer der Männer sitzt schon in Haft.