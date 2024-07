Streit im Schnellrestaurant Bonner nach Schlägerei am Kölner Hauptbahnhof festgenommen

Ein Mann aus Bonn ist am Samstagabend nach einer Schlägerei am Kölner Hauptbahnhof festgenommen worden. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung am Montag mit. Demnach wurden die Beamten gegen 19.25 Uhr auf den 37-Jährigen aufmerksam, als dieser sich mit einem Sicherheitsmitarbeiter der McDonalds-Filiale im Kölner Hauptbahnhof stritt. Im weiteren Verlauf soll der Streit in eine Schlägerei eskaliert sein.