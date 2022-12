Hauptbahnhof in Köln : 25-jähriger entblößt sich vor Mutter und ihren drei Kindern

In der Nacht zum 25. Dezember hat sich ein 25-jähriger am Kölner Hauptbahnhof vor einer Mutter und ihren drei Kindern entblößt. Foto: dpa/Henning Kaiser

Köln Am Kölner Hauptbahnhof hat sich ein 25-jähriger Mann vor einer Mutter und ihren drei Kindern entblößt. Der Mann befindet sich derzeit in Haft.

Ein 25-jähriger Mann hat sich am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 1.45 Uhr am Kölner Hauptbahnhof vor einer Mutter und ihren drei acht, zehn und zwölf Jahre alten Kindern entblößt. Die Bundespolizei nahm den Mann fest. Die Familie wartete nach Angaben der Polizei in einer Sitzgruppe am Kölner Hauptbahnhof auf ihren Zug, als der Verdächtige auf sie zukam und sein Glied entblößte.