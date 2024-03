Hauptbahnhof Köln Reisende retten gestürzten Mann aus Bahngleis

Reisende haben am Dienstagabend durch ihr couragiertes Handeln einem 56-Jährigem am Kölner Hauptbahnhof vermutlich das Leben gerettet. Wie die Kölner Polizei berichtet, befand sich der Kölner gegen 18.10 am S-Bahngleis und lief an der Bahnsteigkante entlang. Durch einen Fehltritt stürzte er in das Gleisbett und schlug dabei mit dem Kopf auf. Dies geschah, kurz bevor eine S-Bahn in die Haltestelle einfuhr.