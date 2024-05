Unfall am Hauptbahnhof Köln Mann wird zwischen Bahnsteig und S-Bahn eingeklemmt

Köln · Ein 31-jähriger Mann stürzte am Sonntag in das Gleisbett am Kölner Hauptbahnhof. Die einfahrende S-Bahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Mann, der schwer verletzt wurde.

27.05.2024 , 09:07 Uhr

Trotz Schnellbremsung konnte der Unfall nicht mehr verhindert werden: Ein 31-jähriger Mann wurde am Sonntagmorgen am Kölner Hauptbahnhof von einer S-Bahn erfasst. Wie die Bundespolizei mitteilt, überlebte er den Unfall mit schweren Verletzungen. Der Mann fiel gegen 8.30 Uhr in das Gleisbett des Bahnsteigs 10. Die anderen Reisenden warnten den Fahrer der einfahrenden S-Bahn mit Gestiken. Der Fahrer leitete sofort eine Schnellbremsung ein. Doch der Zug kam nicht mehr rechtzeitig vor dem Mann zum Stehen und erfasste ihn. Der 31-Jährige wurde zwischen Bahnsteigkante und Bahn eingeklemmt. Mit schweren Verletzungen wurde er ins Krankenhaus gebracht. Laut Bundespolizei sei er außer Lebensgefahr. Die Einsatzkräfte sperrten den Unfallort ab und räumten die Bahnsteige 9, 10 und 11. Zudem werteten sie Videos aus. Demnach stand der Mann zu nah an der Bahnsteigkante und fiel ohne Fremdeinwirkung. Der Unfall führte zu Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen im Bahnverkehr. Insgesamt neun Züge waren betroffen. Die Verspätungen beliefen sich auf bis zu 120 Minuten. Die Bundespolizei warnt vor Gefahren im Bahnbereich: Oft höre man den Zug nicht kommen. Bahnen dürfen mit bis zu 230 Stundenkilometern den Bahnhof durchfahren, was zu einer Sog-Wirkung führt, die Personen an den Bahnsteigkanten anziehen kann. Ein Zug, so die Polizei, braucht bis zu 1000 Meter, um anzuhalten.

