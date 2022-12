Polizei im Einsatz : Mann zieht Messer bei Streit am Kölner Hauptbahnhof

Wegen eines Streits rückte die Polizei an den Hauptbahnhof in Köln aus. (Symbolfoto) Foto: dpa/Henning Kaiser

Köln Zwei Männer sind am Mittwochabend in einem Zug am Kölner Hauptbahnhof in Streit geraten. Als einer von ihnen ein Messer zückte, rief der andere die Polizei.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein 19-Jähriger hat am Mittwochabend einen 30-Jährigen am Kölner Hauptbahnhof mit einem Messer bedroht. Vorausgegangen war ein Streit zwischen den beiden Männern, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach hatte der 30-Jährige, der im RE1 unterwegs war, gegen 20.30 Uhr die Polizei am Hauptbahnhof gerufen, weil der 19-Jährige ein Messer gezückt und ihn damit bedroht habe.

Die Polizisten stellten den jüngeren Mann, bei dem ein Atemalkoholwert von 0,3 Promille festgestellt wurde, und fanden in dessen Hosentasche ein verbotenes Einhandmesser. Die Beamten nahmen die Waffe ab und leiteten ein Strafverfahren wegen Bedrohung gegen den Mann ein. Zudem prüft die Polizei, ob der 19-Jährige gegen das Waffengesetz verstoßen hat. Worum es in dem Streit ging und ob die Männer sich kannten, ist unklar.

(ga)