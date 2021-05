Waffenverbotszone am Kölner Hauptbahnhof : Polizei stellt Waffen bei polizeibekanntem Mann sicher

Köln Die Polizei hatte über das Wochenende an den Bahnhöfen von Köln, Siegburg/Bonn und Siegen eine Waffenverbotszone eingerichtet. In Köln stellten die Beamten bei einem 52-Jährigen gleich mehrere Waffen sicher.

Die Bundespolizei am Freitagnachmittag am Kölner Hauptbahnhof hat bei einem 52-Jährigen gleich mehrere Waffen sichergestellt. Die Einsatzkräfte hatten den Mann, der laut Meldung bereits wegen Gewaltdelikten polizeibekannt ist, im Zuge des am Wochenende geltenden Waffenverbots an den Bahnhöfen von Köln, Siegburg/Bonn sowie Siegen kontrolliert und nach mitgeführten Waffen gefragt.