Kontrolle am Kölner Hauptbahnhof Polizei stellt siebeneinhalb Kilo Marihuana sicher

Laut Polizeiangaben wurden in der Tüte anderthalb Kilo Marihuana sichergestellt sowie sechs weitere Kilos in dem Rucksack des anderen Mannes. Die drei Tatverdächtigen wurden daraufhin in Gewahrsam genommen. Nun läuft ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen sie.