“Hennes IX.“ im Kölner Zoo Kölner FC-Geißbock bekommt eigenes Rheinenergiestadion

Hennes IX.

„Hennes IX.“ wurde auf der offiziellen Saisoneröffnung am 4. August 2019 erstmals den FC-Fans vorgestellt, nachdem er das Amt des Maskottchens von seinem Vorgänger „Hennes XIII.“ übernommen hatte. Der Bock der Rasse „Bunte Deutsche Edelziege“ wurde am 24. Februar 2018 auf dem Biolandhof ­Dörmann in Petershagen-Ilse bei Minden geboren und lebt seit August 2018 im Kölner Zoo.

Den ersten Geißbock, „Hennes I.“, bekam der 1. FC Köln am 13. Februar 1950 vom Zirkus Williams geschenkt. Der Fußballklub taufte den Bock in Anlehnung an den damaligen Spielertrainer Hennes Weisweiler auf den Namen Hennes.