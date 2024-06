„Akte Rheinland“ zu Henrik Stoltenberg Vom Realitystar zum verurteilten Straftäter

Ende 2022 zog Stoltenberg, der bis dahin in Köln wohnhaft war, nach Moers, wo er eine Influencer-Akademie eröffnete. Er begründete seinen Wegzug damit, dass er in Köln in Kreisen unterwegs gewesen sei, die ihm nicht gut getan hätten. Doch der Neustart ging schief: Kurze Zeit später wurde bekannt, dass Stoltenberg im Sommer 2022 in Köln zunächst „Heil Hitler“ aus dem Fenster seiner Wohnung an der Zülpicher Straße gebrüllt und wenig später rassistische Beleidigungen auf dem Hohenzollernweg gerufen haben sollte. Im Februar 2023 musste er sich deshalb vor Gericht unter anderem wegen Volksverhetzung verantworten und wurde verurteilt - doch das ist weder das erste, noch das letzte Urteil in Henrik Stoltenbergs Leben. Die ganze Geschichte und alle Hintergründe gibt es bei „Akte Rheinland“.