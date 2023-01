Einstieg in Roisdorf : Herrchen verpasst Zug: Katze fährt allein nach Köln

Köln/Roisdorf Ein Mann hat am Donnerstagabend am Bahnhof Roisdorf eine Katze im Tragekorb in die Bahn gelegt. Als er schnell noch sein Ticket entwerten wollte, fuhr die Bahn los - allerdings ohne den Mann.



Eine Katze ist alleine in ihrem Tragekorb mit der Regionalbahn nach Köln gefahren, nachdem ihr Herrchen den Zug verpasst hatte. Man habe die Bahn am Hauptbahnhof durchsucht und die Katze wohlbehalten gefunden, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Die Katze namens „Fleckchen“ wurde schließlich von ihrer Besitzerin abgeholt.

Deren Freund hatte die Katze demnach im Tragekorb am Donnerstagabend am Bahnhof Roisdorf in die Bahn gestellt. Als er draußen noch eben das Ticket entwerten wollte, gingen die Türen zu und der Zug fuhr ohne Mann, aber mit Katze ab.

