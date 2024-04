Polizei bittet um Hinweise Historisches Feuerwehrauto in Köln-Ehrenfeld gestohlen

In der Nacht zum Mittwoch, 17. April, haben bislang unbekannte Täter ein ehemaliges Feuerwehrauto in Köln-Ehrenfeld gestohlen. Das berichtet die Polizei Köln am Donnerstag. Der Besitzer hatte das historische Fahrzeug, einen roten Mercedes-Benz- Lastwagen aus dem Jahr 1988, nach eigenen Angaben am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr auf der Helmoltzstraße zwischen Hospelstraße und Am Kölner Brett geparkt sowie abgeschlossen. Am nächsten Morgen gegen 8 Uhr sei das Fahrzeug verschwunden gewesen.