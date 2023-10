Neuaufbau in Köln „Woelki-Hochschule“ stellt ihre Führungsspitze neu auf

Die KHKT hatte das Erzbistum auf Initiative Woelkis 2020 vom Orden der Steyler Missionare in Sankt Augustin übernommen und baut sie in Köln neu auf. Beobachter sehen darin ein konservatives Gegenüber zur Katholisch-Theologischen Fakultät an der Universität Bonn, wo die angehenden Kölner Priester traditionell studieren. Die Einrichtung stand in der Vergangenheit auch wegen unklarer Finanzierung in der Kritik. Jüngsten Angaben nach scheint diese jedoch zunächst gesichert.