Schlägerei unter den Gästen : Hochzeitsparty in Köln endet mit Großeinsatz der Polizei

Köln Ein Großaufgebot der Polizei war in der Nacht zu Sonntag nötig, um eine handfeste Schlägerei unter den Gästen einer Hochzeitsfeier in Köln-Niehl zu beenden. Auch die Beamten wurden dabei attackiert.

So hatte sich das Hochzeitspaar seine Party sicher nicht vorgestellt: Mit einer handfesten Schlägerei und einem anschließenden Großeinsatz der Polizei, bei dem sechs Personen am Ende festgenommen wurden, ist in der Nacht zu Sonntag in Köln-Niehl eine Hochzeitsparty geendet.