In Köln-Höhenberg : Kölner verletzt Verwandte seiner Ex-Freundin mit Machete

Symbolbild Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Köln Mit einer Machete hat ein 26-jähriger Kölner am Montag zwei Verwandte seiner Ex-Freundin in Höhenberg verletzt. Beide zogen sich dabei Schnittverletzungen zu. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.



Von Jill Mylonas

Mit einer Machete hat ein 26-Jähriger am Montag zwei Verwandte seiner Ex-Freundin in Köln-Höhenberg verletzt. Wie die Polizei mitteilt, sollen die beiden später Verletzten Zeugenaussagen zufolge gegen 14 Uhr vor der Wohnung des Kölners auf der Germaniastraße aufgetaucht sein.

Unvermittelt sei der 26-Jährige dann mit einer Machete in der Hand aus dem Haus gestürmt. Dabei zogen sich der 44-Jährige und die 46-Jährige oberflächliche Schnittverletzungen zu: Der Mann an der Hand, seine Begleiterin mittig auf dem Kopf.