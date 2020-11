Seit 30 Jahren auf der Bühne : Höhner treten ab 2021 ohne Bassisten Hannes Schöner auf

Hier schreibt Hannes: Liebe Freundinnen und Freunde, wenn ein Zug anhält, ob im Bahnhof oder auf freier Strecke, denkt man ans Aussteigen. Unser „Höhner-ICE“ hat von jetzt auf gleich eine ganz schöne Vollbremsung hinlegen müssen. Aber wir haben alle gedacht, naja, nach den Sommerferien geht’s wieder los. Und solange haben wir die Zeit genossen und uns um Freunde, Kinder, Enkelkinder und vieles mehr gekümmert, für das wir viele Jahre lang viel zu wenig Zeit hatten Dann kam mein Geburtstag und ich habe festgestellt, dass ich im besten Rentenalter bin. Wir, meine Kollegen und auch meine Familie, haben viel diskutiert und nachgedacht und dann stand mein Entschluss fest: Vom 1. Januar 2021 an werde ich nicht mehr als festes Bandmitglied mit den Höhnern auf der Bühne stehen. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich die Höhner nicht verlasse –so wenig, wie man eine Familie verlässt. Ich werde lediglich ab dem kommenden Jahr nicht mehr mit ihnen gemeinsam auftreten. Ich will und werde im Hintergrund aber weiter versuchen, an der Erfolgsgeschichte dieser Band mitzuwirken. Diese Corona-Zwangspause ist die ideale Zeit, um einem neuen, jüngeren Kollegen Platz zu machen und der Band die Gelegenheit zu geben, sich neu zu erfinden – wie sie das schon so oft und erfolgreich in der Vergangenheit getan hat. Wir hatten eine unglaubliche, phantastische, aufregende, verrückte Zeit zusammen und ich bin sehr dankbar, dass ich dabei sein konnte. In 18 Monaten feiern die Höhner, hoffentlich „Coronafrei", ihr 50-jähriges Jubiläum. Ich hoffe, dann sehen wir uns alle wieder! Euer Johannes