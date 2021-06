So geht Rheinisch : Höppemötzje un Flitschebore

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal ist es: Höppemötzje un Flitschebore.

Wir enthalten uns jetzt mal eines Urteils, ob das gut oder schlecht ist. Wir wollen ja keinen Ärger mit dem europäischen Fußballverband Uefa bekommen. Aber fest steht: Früher war‘s schwieriger. Denn es gab ja nicht viel. Oder wie die Großeltern so gerne sagen: Wir hatten ja nix! Und so musste man sich behelfen, um seine Freizeit einigermaßen kurzweilig zu gestalten. Und an dieser Stelle kommen „Höppemötzje und Flitschebore“ ins Spiel. Denn bis in die 80er Jahre hinein, haben die Kinder MITEINANDER gespielt! Und gerne auch ohne große Hilfsmittel. Man musste eben nehmen, was da war.