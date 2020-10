In Kölner Hostel : Mann soll Lebensgefährtin bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben

Köln Eine Mordkommission der Kölner Polizei ermittelt gegen einen 24-Jährigen. Er soll in einem Kölner Hostel seine Lebensgefährtin im Streit geschlagen und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben.

Ein 24-Jähriger soll am Mittwoch seine 51-jährige Lebensgefährtin in einem Kölner Hostel bei einem Streit im angemieteten Zimmer geschlagen und dann bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Die 51-Jährige konnte sich gegen 16 Uhr aus dem Zimmer an die Rezeption des Hostels retten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Von dort wurde dann die Polizei alarmiert.