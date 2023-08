Schule in Euskirchen reagiert So gefährlich ist die Hot Chip Challenge

Benjamin Fabry, der beim ASB Bonn für die Notfallausbildung zuständig ist, erläutert, was beim Verzehr von sehr scharfen Chips passiert und welche Maßnahmen in der Schule getroffen werden können: „Der Stoff setzt sich im Mund an die Rezeptoren. Auf den Schmerz folgt der Stress im Körper.“ Gefährlich werde es immer dann, wenn der Kreislauf betroffen sei. „Dann zeigt sich auch Schweiß auf der Stirn“, so Fabry. Ersthelfer in der Schule seien für die Schocksituation vorbereitet, sagt er: „Lehrkräfte oder die Schulleitung müssen entscheiden, ob sie den Rettungsdienst hinzuziehen.“