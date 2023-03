Dat is Rheinisch Hühr op ding Hätz!

Die Kunst des guten Lebens, das Glücksprojekt, mein Glück in 100 Listen, Glück kommt selten allein, so lauten die Titel. Man könnte diese Liste endlos fortsetzen. Dabei ist die Suche nach dem Glück gar nicht so neu. Schon Seneca hat in der römischen Antike in seinen Briefen Anleitungen zum Glück gegeben. Ja, die Bibel enthält in den Lehrbüchern des Alten Testaments viele Hinweise, wie ein gottgefälliges und zufriedenes Leben funktionieren kann. Die Amerikaner habe die Suche nach dem Glück sogar in der Verfassung festgeschrieben.