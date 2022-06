Unfall in Hürth : 18-Jähriger stirbt nach Bergung aus Badesee

Hürth Eine Stunde lang suchten Rettungskräfte nach einem jungen Mann in Hürth. Er war in einem Badesee untergegangen. Im Krankenhaus starb er.

Ein 18-Jähriger ist am Samstag leblos aus einem Badesee in Hürth bei Köln geborgen worden und später in einer Klinik gestorben. Zeugen hatten laut einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Köln und der Polizei am Nachmittag beobachtet, wie der Mann im Badesee unterging und nicht wieder auftauchte.