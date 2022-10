Tatverdächtiger festgenommen : Mann schießt mehrfach auf Frau in Hürth und verletzt sie schwer

Mann schießt mehrfach auf Frau in Hürth und verletzt sie schwer

Hürth In Hürth hat am Sonntag ein Mann auf eine 39 Jahre alte Frau geschossen. Die Frau wurde schwer verletzt. Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar.

In Hürth soll am Sonntagmittag gegen 14.30 Uhr ein Mann mehrfach mit einer Pistole auf eine 39 Jahre alte Frau geschossen haben. Wie die Polizei Köln mitteilte, soll der 54-Jährige die Frau auf dem Parkplatz an einer Tennissportanlage im Stadtteil Kendenich schwer verletzt haben.