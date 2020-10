Ungewöhnlicher Polizeieinsatz : Polizei rettet entlaufene Hunde auf der A44

Eschweiler/Aachen Die Polizei rettete am Samstagvormittag zwei Berner Sennenhunde, die ausgebüxt und auf die Fahrbahnen der A44 bei Aachen gelaufen waren. GPS-Tracker der Hunde hatten die Besitzer alarmiert.

Überglücklich waren die Besitzer (54, 72), als sie ihre Berner Sennenhunde nach deren gefährlichem „Ausflug“ am Samstagvormittag wieder in die Arme schließen konnten. Der einjährige „Mascha“ und die neunjährige „Luna“ waren zuvor gegen 11.15 Uhr von dem Grundstück in Eschweiler ausgebüxt und hatten sich schließlich in große Gefahr gebracht.