Polizei Köln sucht nach Zeugen : 25-Jähriger wird wegen illegalen Autorennens verdächtigt

Köln Gegen einen 25-Jährigen wird aktuell wegen illegalen Autorennens in Köln-Nippes ermittelt. Am Donnerstagabend wurde er von einer Polizeistreife auf einem Parkplatz gestellt.

In einem weißen BMW M3 überholte ein 25-Jähriger am Donnerstagabend gegen 21.20 Uhr ohne sein Wissen eine Polizeibeamtin in ihrem Privatauto auf dem Mauenheimer Gürtel in Köln-Nippes. Nach ihrer Schilderung beschleunigte der BMW-Fahrer mehrfach mit aufheulendem Motor, so dass die Beamtin ihre Kollegen über den Notruf 110 verständigte.