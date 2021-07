Rettungshubschrauber in Weilerswist : Drei Arbeiter im Hochwassergebiet erleiden Vergiftungen

Die Arbeiter wurden mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Weilerswist Drei Arbeiter haben bei einem Einsatz in Weilerswist schwere Kohlenmonoxidvergiftung erlitten und mussten per Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.



Im Hochwassergebiet bei Weilerswist sind bei einem Arbeitsunfall in einem Mehrfamilienhaus drei Mitarbeiter einer Firma für Wasser- und Brandschadensanierung aus Bochum verletzt worden. Sie hätten schwere Vergiftungen erlitten, berichtete die Kreispolizei Euskirchen.

Zwei Beschäftigte (46 und 50 Jahre) wurden mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik gebracht. Der dritte Mitarbeiter (42) kam in ein anderes Krankenhaus. Auslöser sei eine Wasserpumpe im Keller und ein vor dem Lichtschacht stehendes Stromaggregat gewesen.

Nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeigers“ hatten die Arbeiter einen benzinbetriebenen Stromgenerator verwendet. Mehrere Personen hätten Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung aufgewiesen und seien kollabiert, berichtete die Zeitung weiter.

(dpa)